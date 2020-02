«Au titre des objectifs du plan d'action du secteur, figure la création d'un marché immobilier, notamment locatif, à travers l'adoption d'une nouvelle formule, dont le cadre juridique est en cours d'élaboration.

Le programme d'habitat 2020-2024 vise à parachever le programme en cours d'exécution, en accélérant la cadence de réalisation et de réception des logements, faisant état de plus de 970 000 unités inscrites jusqu'à janvier 2020, toutes formules confondues, dont 30% n'ont pas encore vu de lancement». c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, dimanche à Alger, lors de la rencontre gouvernement-walis.

Dans ce contexte, le ministre de l'Habitat est revenu sur la nécessite de surmonter les obstacles qui retardent le lancement de nouveaux projets, indiquant qu'il s'agira de «la mobilisation du foncier pour la construction de 35 000 logements location-vente destinés à 8 wilayas, notamment à Alger, la réalisation des réseaux d'électricité et de gaz pour raccorder les nouvelles cités et les nouveaux pôles urbains et l'accélération de la distribution des programmes sur les communes pour l'élaboration des listes des bénéficiaires», et ce en plus de l'annonce du coup d'envoi de la réalisation d'un nouveau programme d'un million de logements, en favorisant l'aide à la construction, précisant que plus de 60% du nouveau programme était dédié à ce type de logements, notamment au niveau des régions rurales, montagneuses et des Hauts-Plateaux. à ce sujet, l'intervention du président de la République a mis en exergue le fond du problème de la distribution de logements et a été axée sur la lutte contre les pratiques bureaucratiques et les passe-droits qui ont entaché les opérations de distribution de logements, ordonnant «un retour à la transparence dans les listes de logements à afficher, l'unification du Fichier national de logement, toutes formules confondues, y compris le logement rural et le promotionnel aidé, afin d'identifier les bénéficiaires et la résolution du problème de distribution de logements qui pousse, à chaque fois, les citoyens à la contestation en bloquant les routes, lequel réside dans la transparence. Il faut bannir le favoritisme dans la distribution de logements».

Des mesures qui viendront certainement bouleverser la gestion des opérations de distribution, et mettre fin à des lobbies révélant, dans ce sens, la découverte durant les années précédentes à Alger de

16 800 certificats de résidence falsifiés, vendus à 1 500 DA le certificat à des personnes habitant dans d'autres wilayas, qualifiant ces pratiques de «plus graves que la corruption». Partant d'un constat hautement négatif, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a demandé aux responsables et élus locaux «d'occuper le terrain pour s'enquérir de près de la demande de logements et de la situation de vie des citoyens.