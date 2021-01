«Un nouveau projet de loi sur l'électricité est en cours de préparation et sera élaboré et finalisé d'ici la fin de l'année 2021», a annoncé mercredi soir, à Oran, le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar. S'exprimant en marge de la tenue du 6e conclave du comité de pilotage, chargé de l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, Attar a souligné que «pour ce projet, nous avons mis en place un groupe de travail, qui adoptera la même méthode de travail que le comité de pilotage chargé de l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures». Il a ajouté qu'«une nouvelle loi sur l'électricité est aussi d'une grande importance pour réussir la transition énergétique, accélérer l'introduction des énergies renouvelables, encourager l'investissement et diversifier l'utilisation des ressources», considérant qu' «une telle loi, doit être revue». Car, a-t-il expliqué «il est question d'introduire la compétition, comme dans les hydrocarbures «tout en rassurant que l'Etat restera le régulateur et continuera à assumer son rôle d'arbitrage et de contrôle». Elle permettra de rationaliser et économiser la consommation de l'électricité, a-t-il ajouté. Le ministre a, dans ce chapitre bien nommé, estimé que «nous avons un modèle de consommation de l'électricité, basé uniquement sur le conventionnel, 98% de l'électricité produite avec le gaz naturel. Il a noté que «le monde est en train de changer très rapidement en matière de consommation énergétique et d'introduction des énergies renouvelables». Il poursuit affirmant que «la loi actuelle, sur l'électricité (02/01), date de 2002», avant de rappeler qu'«elle a été destinée pour ouvrir le secteur de l'électricité aux opérateurs et à la compétition, et qu'elle n'a pas été appliquée à 100%». Abordant la question liée au prix du pétrole, le ministre a estimé qu'il est possible que le prix du baril de pétrole atteigne les 60 dollars (US), au cours du deuxième semestre de l'année en cours», soulignant que «le marché pétrolier est actuellement stable». «Je pense que le prix du baril va rester autour de 55 dollars (US), et peut monter à 60 dollars au cours du deuxième semestre, si on réussit à contrôler la pandémie par la vaccination», a souligné le ministre expliquant que «le marché pétrolier est stable, parce qu'il y a eu un effort extraordinaire de l'Opep Plus, durant l'année 2020, pour maintenir le niveau de production et afin de réduire les stocks dans le monde». Le ministre a relevé que «la consommation du pétrole et l'économie vont reprendre après la levée du confinement», affirmant qu'«en Algérie, l'année 2020, marquée par le confinement dû à la pandémie de la Covid-19, a connu une baisse de 7% de la consommation du carburant». «Le confinement, conséquence de la pandémie, était la cause de la baisse de la consommation énergétique en général, car cette année, on a consommé moins d'électricité et de gaz, entre autres», a-t-il expliqué.