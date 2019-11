Contrairement à l’année 2018, on s’attend à une récolte record de l’huile d’olive pour l’année en cours et ce dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou où les habitants ont déjà renoué avec leurs champs depuis plus de 20 jours déjà. Si durant l’année 2018, l’engouement à l’égard de la campagne de la récolte des olives était très tiède, on assiste au scénario opposé depuis quelques jours dans la région de Tizi Ouzou car les prévisions attestent que les oléiculteurs seront vraiment gâtés cette année. Les oliviers, partout, sont agréablement «achalandés» d’olives qui donnent cette fameuse huile d’olive tant prisée non seulement par les habitants de la région, mais par tous les Algériens depuis que ses vertus sur la santé ont été prouvées et mises en valeur à l’unanimité. Ces jours-ci sont marqués par une période de halte à cause des fortes intempéries enregistrées dans tout le pays. Mais avant que les premières pluies ne tombent, au tout début du mois d’octobre dernier, les champs d’oliveraies ont été pris d’assaut par des familles entières pour, notamment procéder aux opérations de nettoyage tous azimuts indispensables avant toute saison de campagne de cueillette des olives. En effet, les citoyens accordent une importance cardinale à l’opération de débroussaillement et d’entretien des vergers. Cette année, cette opération a été d’ailleurs et malheureusement marquée par le déclenchement de quelques incendies dans pas mal de localités par manque de prudence. La phase de débroussaillement étant terminée, la campagne de la récolte des olives sera donc entamée dès que le climat s’améliore un tant soit peu, soit la fin du mois en cours ou, au plus tard, dès la première semaine du mois de décembre. En tout cas, il est évident qu’en cas de grandes intempéries et de neige, il est impossible de commencer ce travail qui nécessite de longues journées de labeur sur les champs et qui se terminent par l’acheminement, généralement à dos d’ânes, de la récolte du jour jusqu’à l’huilerie. Quant au moment propice, voire idéal pour passer à l’acte, il diffère de quelques journées d’un village à un autre. Chacun doit attendre jusqu’à ce que le fruit soit mûr à 100 %. La maturation des olives peut être déterminée selon plusieurs facteurs à commencer par la facilité de se détacher de la branche, mais aussi et surtout par la couleur du fruit. On ne cueille pas une olive quand elle est encore verte ni quand elle devient violette. Il faut attendre jusqu’à ce que la couleur de l’olive devienne noire pour s’en saisir. Quant à la durée que prend la campagne de la récolte des olives, elle dépend de trois facteurs. Le premier critère est le nombre d’oliviers dont dispose tout un chacun. Le deuxième critère est le nombre de personnes qui mettent la main à la pâte. Il y a des cas où les grands propriétaires doivent faire appel à des voisins et des membres de la famille pour leur prêter main forte gracieusement en vertu de la tradition sociale séculaire de solidarité appelée «Tiwizi». Mais dans d’autres cas, il ne s’agit pas d’une aide, mais d’une main-d’œuvre en quelque sorte. Et dans ce cas, la quantité d’huile produite sera divisée en deux, entre le propriétaire des oliviers et ceux qui en ont assuré la collecte. Ainsi, chacun trouve son compte. Quant au troisième et dernier critère qui détermine la durée que peut prendre la campagne de ramassage des olives, c’est bien entendu le climat. Car l’opération est interrompue systématiquement par la pluie ou encore par la neige et elle ne reprend que quand le soleil pointe de nouveau à l’horizon. S’agissant des prévisions pour cette année, il y a de quoi réjouir tous les oléiculteurs de la wilaya de Tizi Ouzou puisque selon les responsables de la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou, la production sera de pas moins de 18 millions de litres d’huile d’olive. Un chiffre qui contraste entièrement avec celui de l’année dernière où la production a été de loin inférieure. Cette production d’huile d’olive sera possible grâce à la quantité d’olives qui sera cueillie selon les mêmes prévisions et qui s’élèvera à pas moins de 900.000 quintaux. La direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou accorde une importance primordiale à tout ce qui a trait à la campagne oléicole. La preuve, depuis plusieurs semaines, le cap a été mis sur ce domaine avec l’organisation de dizaines d’opérations de sensibilisation au profit des agriculteurs. Ces derniers sont effet accompagnés de manière permanente par la DSA. Cette dernière ne cesse d’encourager les oléicoles avec, notamment le lancement des opérations de labellisation de l’huile d’olive de la région d’Ath Ghovri comprenant les localités d’Azazga et Bouzeguène ainsi que de leurs environs. La priorité est désormais accordée, non plus sur la quantité seulement, mais aussi et surtout sur la qualité. D’ailleurs, lors des différentes sorties sur le terrain effectuées ces derniers jours, par les différents responsables de la DSA de la wilaya de Tizi Ouzou, les orientations données se sont toutes focalisées sur la primeur à attribuer à la qualité de l’huile d’olive produite. Il s’agit, à court terme, de permettre de mettre sur le marché national une huile de qualité qui pourra s’inscrire sur le terrain de la compétitivité. A moyen terme, l’objectif visé est d’obtenir une place sur le marché international. Pourquoi pas ?