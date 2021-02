Une grave affaire criminelle d'association de malfaiteurs, doublée de séquestration, chantage, coups et blessures volontaires par 13 adultes alors que quatre mineurs ont déjà écopé d'une lourde peine dans un précédent procès, a été renvoyée à la prochaine session du fait de l'absence d'avocats et certains des accusés qui n'étaient pas au complet eux-mêmes à cause de l'éloignement des détenus, se trouvant hors des prisons d'Alger, de Tidjelabine et de Chaiba (Koléa).

Me Hamid Sédiri, le conseil de Sid-Ahmed D. était pourtant prêt à casser la baraque, mais que le report, a immobilisé.

La victime, que Bachir D. le revanchard papa, est déterminé à poursuivre jusqu'à la fin des temps, était, elle aussi, absente. «Cela fait un bail que ces messieurs, puissants par leurs méfaits, se sont permis d'attenter à la dignité de mon fils, usant de tous les sévices possibles et imaginables, alors mineur, donc faible.

Je compte énormément sur la justice pour laver mon honneur!» Dans le box des accusés, il y avait aussi des absents qui devront rendre des com-ptes!» Rendez-vous à la prochaine session de mars 2021 pour connaître le dénouement de ce sensible dossier.