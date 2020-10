En effet, ce projet, lancé avec tambour et trompette, était censé être le maillon fort, pour le renforcement de la plus importante infrastructure touristique dans la wilaya, à travers l'élaboration de plusieurs autres projets structurants qui redessineront et embelliront l'image d'Annaba. Or, ni la nouvelle gare maritime et encore moins les projets en rapport et dits structurants n'ont été réalisés à ce jour. Pendant que les annonces de sa réception et sa mise en service se suivent, les travaux de sa réalisation, affichent, encore, un faible rythme d'avancement. La structure devait être opérationnelle pour l'été 2019, avant que sa mise en exploitation ne soit reportée, pour la même période de 2020. Un retard imputé à la société réalisatrice, en raison de contraintes rencontrées. Sans aller dans le détail, qui relève comme à chaque fois, d'une situation à caractère différent, il est important de noter que le projet, qui avait connu, à ses débuts, une accélération notable des travaux, semble aujourd'hui, dans le besoin d'un vrai coup de volonté pour l'acheminer vers l'achèvement. Ce dernier, qui n'a que trop patienté, au grand dam des voyageurs venant de France ou s'y rendant, qui sont depuis plus de trois ans, contraints de se rabattre sur les ports de Skikda et de Béjaïa.

Au- delà de ce désagrément pour les voyageurs, c'est l'apport économique, qui n'est autre qu'un manque à gagner pour toute la wilaya. Effectivement, l' «attendu» de ce mégaprojet, la transformation du bâtiment d'origine en fait un joyau architectural à ajouter aux atours naturels et surtout économiques de la wilaya. Puisque le projet de la nouvelle gare maritime a été conçu comme transition entre héritage et modernité. Or, la perspective prometteuse du projet n'a, a priori, pas trouvé l'élan escompté pour sa finalisation, en dépit des instructions des différents responsables qui se sont succédé, quant à l'impératif de l'accélération de la cadence des travaux. Et pourtant, beaucoup d'autres projets secondaires, accompagnent cette gare maritime, dont les divers réseaux et l'aménagement des espaces devant accueillir les équipements idoines, notamment les escaliers mécaniques et autres tapis roulants. Il est également retenu d'autres projets de loisirs dont entre autres, la réalisation, en cours de terrasses du port. Ce projet, au design plaisant, dont les travaux n'ont pas encore atteint le rythme nécessaire pour sa réception dans les délais, est appelé à donner un saut qualitatif au secteur du tourisme à Annaba.