Depuis quelques jours, le torchon brûle entre le président de l'APC et les membres de son Conseil. Selon certaines sources, parmi des élus, le manque de transparence dans la gestion de cette institution de l'Etat. À l'issue de ce fait et autres, plusieurs élus se sont abstenus d'assister à la session du conseil municipal, tenu hier. Plusieurs contestations et réserves ont été enregistrées, par les élus du conseil municipal de la ville du chef-lieu de la commune d'Annaba, nous dit-on. Selon les mêmes sources, la situation au sein de l'APC va de mal en pis. De la détérioration des conditions de travail des effectifs de l'APC et même celle des élus, jusqu'à la prise de décisions dites «volantes» en passant par la négligence et l'anarchie régnant au sein du conseil, les élus ont décidé de ne pas assister à la session du conseil communal d'Annaba.

Pour nos sources, cela ne rime à rien quand un président d'APC ne consulte pas ses collaborateurs encore moins ne prend pas en compte leurs propositions en matière de gestion, de développement et de prise en charge aussi bien du personnel de l'APC que des administré relevant de sa circonscription de compétence. Le conflit s'articule, entre autres, selon les précisions apportées par nos interlocuteurs, autour du poste d'un élu vacant, dont la gestion est assurée par intérim.

Mais la goutte qui a fait déborder le vase, toujours selon les mêmes sources, est en rapport avec, le refus de restructuration de l'APC formulée par les élus. «Nous avons demandé la restructuration de l'APC, dont plusieurs services ont été vidés de leurs cadres et compétences», nous révèle t-on. «Ces services sont aujourd'hui gérés par des personnes qui n'ont aucune relation avec cette gestion, ce qui a occasionné la dégradation dans tous les services de la mairie», nous explique t-on. Dans le sillage des délations, les élus dénoncent le comportement du SG qui a fait de l'atteinte à la dignité du personnel et des élus, un lot quotidien. «Un dépassement cautionné par le silence du P/APC qui, même présent, ne réagit pas», a lancé, d'un air désolé un élu.

Bien que la nomination de ce SG ait été contestée, il a tout de même pris les commandes de ce poste, où «il fait tout pour se venger de ceux qui l'ont contesté», nous ajoute-t-on. Evoquant les dépassements, les élus ont dénoncé la signature présumée de marchés non conformes à la réglementation. «Des marchés souvent refusés par les autorités concernées, dont le chef de daïra qui a refusé plusieurs délibérations présentées par le conseil de l'APC», a filtré un autre élu.