La direction des finances et des moyens généraux du ministère de la Justice, sise face au lycée « Okba » de Bab El Oued (Alger ) a changé de tête. Au cours d’une sympathique cérémonie de passation de pouvoir entre les deux responsables, deux amis de très longue date, puisque l’un était le second du premier depuis longtemps. Salim Ladaouri, l’excellent ex-directeur général de la D.g.f.m.g. M.J. vient de céder sa place à son second, Hadj Mokrane un enfant de la direction générale, puisqu’avant d’y être appelé, pour prendre les rênes, il était le secrétaire général de la cour d’Alger dont le procureur général, n’était autre qu’un certain Belgacem Zeghmati.

Rappelons que le procureur général de l’époque venait, en 2007 de se séparer dramatiquement du secrétaire général, dont les deux procès pour outrage et insubordination contre le procureur général d’Alger, finiront par une stupide condamnation que l’inculpé a bien cherchée et trouvée.

En appel, devant le terrible Amar Belkharchi, le président de la première chambre correctionnelle d’Alger, l’ex-secrétaire général refusera obstinément de répondre à la composition pénale qui confirmera, au grand dam des magistrats qui ont déploré alors le sévère jugement du tribunal d’Hussein Dey (cour d’Alger).

Ce grave incident qui a servi les intérêts de la cour d’Alger qui a alors vogué allègrement et sereinement vers la stabilité et le rendement. Après quoi, Hadj Mokrane qui était à l’époque, secrétaire général de la cour d’Oran, où exerçait Zeghmati, en 2006, en qualité de procureur général rejoignit Alger où il redressera une fâcheuse situation. De là, Hadj Mokrane fut alors appelé par la direction générale qui eut, en son temps, un renfort de poids, pour finalement prendre la tête d’une direction qu’il connaît sur le bout des doigts, surtout que l’expérience a démontré assez souvent, que le numéro «deux» d’une sacrée boîte, peut faire des miracles en devenant le numéro un !