Le qualificatif de zones d'ombre ne signifie pas seulement les endroits intérieurs et isolés. En effet, plusieurs points noirs se trouvent dans la capitale, à l'image de la cité des 450 Logement APC-Cnep, située dans la commune de Birkhadem, au sud d'Alger. Ce sont pas moins de 300 familles qui vivent en ce lieu, depuis près de 30 ans. Des centaines d'âmes vivotent depuis 1989, dans des semblants d'appartements et des garages, dans une extrême précarité. Pitavy est déconnectée du monde, au sens propre du terme. Ce n'est pas seulement du fait qu'elle n'a jamais été raccordée à une ligne de téléphone ou à Internet, puisque, à Pitavy, le minimum vital n'y est pas: gaz, électricité et eau. Pis encore, le site n'a rien à voir avec une cité. Pour la petite histoire, le site, situé non loin de l'actuelle station urbaine de Birkhadem, tire son appellation du nom de la famille de pieds-noirs, qui possédait une ferme où fut décidé le projet de construction, Suzette et pierre Pitavy. Un exemple édifiant qui montre comment le béton a envahi Birkhadem, pour remplacer les vastes terres dont se vantaient les Birkhadémois et où furent cultivés agrumes, raisins, légumes, etc. Jadis, Pitavy était un endroit attrayant. D'ailleurs, la colline de Birkhadem, de par la richesse de son sol attirait les dignitaires de l'époque ottomane. Le palais de Kaïd El Bab (Le responsable qui détenait les clés de la Casbah), situé à quelques mètres du site Pitavy est un témoin vivant de la réputation de la région. Cependant, de nos jours, force est de constater que de Pitavy il ne reste que le nom. Le constat établi sur les lieux était lamentable. La gestion du dossier des 450 logements, cette favela oubliée, reste déplorable.

Les locataires vivent la peur au ventre, depuis l'enchaînement des effondrements partiels des bâtiments du site, qui sont en état de vétusté avancée. Des lézardes sur les piliers et les façades des appartements, sont visibles à l'oeil nu. Certaines résistent au temps comme par miracle. Les immeubles non achevés depuis l'arrêt des travaux sur le site, dont les murs sont en ruines, témoignent de l'oubli. D'ailleurs, même l'éclairage est quasiment absent. Les saletés jonchent tous les coins. en plusieurs endroits, des forêts vierges ont pris le dessus. Le spectacle de désolation qui s'offrait à nos yeux, dépasse l'entendement qu'on voudrait vous donner. Les citoyens souffrent, à Pitavy, de l'absence de réseau d'assainissement. Les eaux usées se déversent directement sur le sol de la cité, non bitumé. Les habitants marchent dessus. Les odeurs sont pestilentielles. L'absence d'avaloirs complique davantage leur déplacement. Quand il fait beau, il faut faire des acrobaties pour se frayer un chemin. En hiver, chaque goutte de pluie qui tombe, empoisonne leur quotidien, comme ce fut le cas durant les dernières inondations. Les locataires se sont retrouvés pied dans, figurez-vous, presque un mètre d'eaux usées mélangées aux eaux de pluie! Plus exécrable que ça tu meurs! Pourtant, ce qui précède n'est qu'un aspect du calvaire au quotidien auquel sont confrontés les habitants de Pitavy. Certains ont, faut-il le noter, frôlé la catastrophe de justesse, du fait que les câbles de haute tension des branchements illicites d'électricité, sont suspendus. Un vrai danger qui guette les occupants.