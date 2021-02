Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani a affirmé jeudi à Alger que son secteur s'employait à renforcer et promouvoir les investissements dans les industries de transformation agroalimentaire en vue de valoriser les produits agricoles nationaux et d'encourager les agriculteurs à augmenter le rendement et la cadence de la production. C'est lors d'une visite de travail à la «Sarl Catm-Agro» (Compagnie Algérienne de Trading Mitidja-Catm), et l'unité de production «Lesieur» à Tessala El Merdja (w.Blida), que le ministre a énoncé e plan de travail avant d'affirmer la «disposition» entière de son secteur à accompagner et soutenir l'investissement structuré visant à valoriser le produit agricole local au regard de l'abondance de rendement. Il a insisté à ce propos sur le respect de la condition principale d'atteindre un taux d'intégration nationale de 100%.

Ces projets doivent contribuer à la création de nouveaux postes d'emploi et se diriger vers l'exportation, a-t-il insisté. Sillonnant les unités des deux entreprises à l'écoute des explications sur les capacités de production et les problèmes auxquels se heurtent les opérateurs dans la commercialisation et la production, Hamdane a relevé que son secteur veillait à la réalisation de trois principaux objectifs, en l'occurrence: la réalisation de la «qualité, l'autosuffisance sur le marché local et l'exportation», et l'encouragement d'un investissement structurés permettant de produire la matière première localement.

Hamdane a mis en avant l'impératif de formuler une vision moderne pour l'intégration du produit algérien dans les opérations de transformation basée principalement sur la coordination entre les agriculteurs, les éleveurs, les producteurs et les transformateurs par des contrats garantissant la permanence de l'approvisionnement et du financement à toutes les parties.

La visite a permis aux responsables du «Groupe Catm», dont l'exploitation s'étend sur une superficie de 1800 ha répartis entre Alger, Chlef et Sidi Bel-Abbes, de discuter des préoccupations relatives aux problèmes de transport qu'avait rencontrés le groupe durant la pandémie.

Pour leur part, les responsables de l'usine «Lesieur» ont déclaré que la société a réalisé un taux d'intégration de 85% grâce à des produits agricoles locaux en attendant de conclure un contrat avec une société spécialisée dans la fabrication de l'emballage en verre qui porterait ainsi le taux d'intégration à 95%.