La circulation automobile dans la capitale est connue pour être franchement infernale. Dans les quatre coins, les artères de la «Blanche», se trouvent pratiquement étranglées. Cette situation est née à la suite, par la pagaille de certains automobilistes irresponsables qui causent un gros préjudice au reste des routiers dont le raisonnable comportement allège un tout petit peu l'activité. Mais le clou qui peut coûter cher, un de ces jours, réside dans le grave fait de l'occupation de la bande d'arrêt d'urgence. C'est malheureux de l'écrire mais force est de reconnaître que l'incivisme de pas mal de chauffeurs continue d'occuper cet espace, empêchant surtout une ambulance de gagner du terrain, de continuer son chemin, d'arriver à temps à l'hôpital et peut-être sauver le blessé ou malade transporté. Là, lorsque l'opération se déroule normalement, les automobilistes auront été à la hauteur des espoirs placés en eux. Cependant, renversons la situation en supposant seulement que d'autres chauffeurs ignorent totalement les règles de la politesse, de la bienséance et de la courtoisie. Alors, les klaxons et les sirènes se mettent de la partie à ne pas en finir. Eh bien, la solution se trouve en la saine application de la loi! Et l'application de la loi commence et finit par la verbalisation des auteurs de ces infractions. Une fois le travail terminé, nous serions édifiés sur cette sacrée et sévère «application de la loi» qu'on pourrait résumer par un lourd procès où les dinars seraient perdus pour ces mêmes auteurs et la mise en fourrière du véhicule stoppée en pleine bande d'urgence! Oui, messiers-dames, tapez dans les poches, le porte- monnaie de ces individus et vous verrez le résultat! Alors, chiche!