Cette perle qui remonte durant la période de la neutralisation «d'El Bouchi» lors de la découverte en 2018, de la cargaison de viande congelée, en provenance d'Amérique latine dans laquelle étaient fourrés 700 kg de cocaïne pure, saisie au port d'Oran, avant l'ouverture d'une grande enquête internationale avec son cortège d'instruction à ne pas en finir, d'échanges d'informations susceptibles d'arriver aux nombreux dealers, de commissions rogatoires etc. Cette prise extraordinaire a donné à réfléchir à nos responsables quant à la gravité des attaques tous azimuts, tendant à affaiblir la vigilance aux frontières.

Les magistrats aussi ont pris conscience de la gravité des dossiers.

Oui, en attendant l'ouverture d'un séminaire régional sur la justice de l'an 2030, les magistrats papotaient quand l'un d'eux s'était mis à raconter la dernière, comme seul un magistrat sait en narrer. C'est, dit-il, en relation avec cette histoire de distribution de 5 kg par tête de viande congelée par le «Boucher», trois collègues étaient entendus par l'Inspection générale en vue d'être fixée par le souci de ne pas se tromper de coupables. Chargé de les entendre, un Inspecteur n'avait même pas commencé sa première question que l'un des trois magistrats annonça tout de go:

«Monsieur l'inspecteur, j'ai le plaisir de vous faire savoir que nous sommes les trois ici présents, issus de wilayas steppiques. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas des amateurs de viande surgelée ou congelée, car originaires de wilayas steppiques, mais seulement de viande fraîche, d'agneaux de lait. Alors, vos renseignements sont erronés!

Nous sommes d'ores et déjà innocents! Alors, avant de chercher des poux dans la tête, soyez gentils, réfléchissez, car vous allez perdre un temps fou!».

L'inspecteur retint un fou rire légitime parce que lui aussi étant un enfant de la steppe, savait ce que c'était, que manger de la viande fraîche, voulait dire.

À méditer, car les trois magistrats quittèrent l'inspection et le Val d'Hydra plus libres que le vent qui soufflait ce jour-là, en direction de la voisine Cour suprême!