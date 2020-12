Après Aïn Defla, El Khémis, Médéa, et Miliana, nous avons consacré la dernière visite aux différentes cours du centre du pays à la fin du mois de décembre 2020, à la cour du Ruisseau-Alger. Il a neigé l'avant-veille sur les monts du Centre et de l'Est du pays. Le vent glacial qui souffle sur la capitale, le dimanche matin, n'encourage pas les malades et les vieux aux sorties! Nous faisons une entorse et nous nous rendons quand même à la cour qui reprend, pour liquider la dernière semaine de 2020, une année qui s'était invitée en compagnie de sa majesté «Covid-19», ses appréhensions et ses misères, avec son cortège de morts, d'êtres chers. L'organisation est d'une tradition respectable, car Mokhtar Bouchrit et Sid Ahmed Mourad, le président et le procureur général surveillent de près les activités quotidiennes. Justement, ce dimanche, le procureur général effectue un saut au guichet unique, récemment réorganisé juste de quoi permettre aux chers avocats d‘être servis royalement! En effet, dorénavant, les défenseurs ont leur propre guichet. Au rez de chaussée, la réception est comme à l'accoutumée, ponctuelle et polie. Les premiers visiteurs sont acheminés vers les services demandés. Zinou, le chargé de l'ordre de la bâtisse est là, au portail métallique, doublant ainsi le préposé à la réception des visiteurs, pressés ou pas, masqués ou bien refoulés avec entrain et courtoisie, saluant des avocats arrivés en trombe pour ne pas rater l'affaire du jour! Au fond, derrière le comptoir de la réception, c'est la salle n° 1 où se tient l'audience correctionnelle. Il y a peu de monde, et même le dernier rôle de l'année de la 6e chambre correctionnelle, n'est pas un foudre de guerre! Au premier étage, une foule de gens prèts a assister à l'audience criminelle, a la bougeotte. Le longiligne et sympathique Me Mohamed Soudani et sa consoeur Me Bensari jettent un dernier coup d'oeil au dossier portant sur l'article 219, notamment, le faux en écriture privée, de commerce ou de banque! Au deuxième étage, c'est la grande présidente de chambre civile, venue au début du dernier mouvement de Tipasa, qui anime une audience que seule, la compétente et rugueuse Hoda Malek, est en mesure de manier, grâce au doigté et à l'expérience acquise surtout à Chéraga et Tipasa, ces deux juridictions parsemées de «mines» que la magistrate intègre évitait, dans un passé récent, en faisant de la gymnastique, une gymnastique salvatrice, tout de même. Me Malia Bouzid, Me Hamlaoui, Me Mehdi Menacer, Me Safia Debbi, Me Nabil Belloula, Me Mohamed Bouzina et Me Fayçal Benabdelmalek ont tous effectué leur travail avant de retourner les talons pour une autre destination. Au 4ème étage, du côté de Mohamed Maâtallah, premier procureur général-adjoint, les visites des justiciables se font avec célérité grâce au professionnalisme et à la décontraction de l'adjoint! Tous ont quitté le bureau et la cour avec un sourire gros comme ça. Devant l'ascenseur, nous croisâmes madame Guellati, l'élégante et charmante présidente du tribunal de Sidi M'hamed-Alger qui se dirige probablement vers le bureau de Mokhtar Boucherit, le président de cour pour certainement, une réunion de coordination.