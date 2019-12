Le lundi 2 décembre 2019, se tiendra, au tribunal de Sidi M’hamed-Alger, de la rue Abane-Ramdane, l’historique procès public des premiers inculpés de corruption ! « Et, quelle corruption ! » s’est exclamé le ministre de la Justice, qui est intervenu en qualité de premier procureur général du pays, comme le stipule la loi. Belgacem Zeghmati a surpris tout son monde au Sénat en martelant que « les Algériens seront fixés sur la valeur du magistrat algérien, du procureur algérien, du juge d’instruction algérien, du juge du siège algérien et leurs capacités à savoir dominer leurs sujets. Nous laissons le citoyen et par là, le peuple algérien juger de la valeur et de la compétence de nos magistrats à traiter ce genre de dossiers lourds et alarmants. L’audience du tribunal de Sidi M’hamed-Alger sera publique, (sous entendu, qu’il y aura l’image et le son !). Nous n’avons rien à cacher ! Et ce n’est là qu’un tout petit créneau, celui de l’automobile, que les magistrats ont ficelé en un temps record et raisonnable. » Toujours sur la lancée, le ministre de la Justice, s’apercevant qu’il retenait l’attention de tous, a encore une fois martelé : « Vous serez surpris ! Et ce n’est pas fini, il y a le reste, et le reste et le reste ! ». Le ministre a donc mis un terme et les allégations de certains mauvais esprits qui affirment tout de go que ces pseudo - procès ne sont que du cinéma ! Alors, rendez-vous le lundi 2 décembre 2019, pour voir le film « procès sur la corruption, et quelle corruption », projeté en direct, en couleurs, en vistavision et même en cinémascope !