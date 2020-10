Azziz.Z.Un résidant du «Plateau des Annassers, «Kouba-Alger, a passé la journée du 24 septembre 2020, dans un K.-O. incomparable du fait de la lenteur des greffiers du tribunal de Hussein Dey (cour d'Alger) section sociale. Imaginez-vous que ce monsieur avait introduit en juin 2020, une demande de mise sous tutelle (Hadjr).

Il n'avait jamais mis les pieds dans une juridiction et ignorait totalement les us et coutumes de la justice. Il reçut une convocation avec sa fille, très mal en point, l'après-midi, SVP pour une audience dont il ignorait les tenants et aboutissants.

L'audience se tint sans gros problème et monsieur Azziz fut remercié par la présidente qui lui fixa «un rendez-vous sans la fille». Puis plus rien jusqu'au mois de septembre, le jeudi 24.

Il se présenta le jour «j» chez la greffière qui prit mal la présence du monsieur qui avait rendez-vous le 27 septembre et non le 24. Elle malmena le sexagénaire, lui reprochant de ne pas avoir donné signe de vie depuis le mois de juin 2020, de ne pas s'être approché du guichet unique, payer 4 000 DA pour prendre un reçu avec lequel il irait à l'hôpital

«Mustapha» prendre rendez-vous avec le médecin qui lui remettrait un certificat médical d'incapacité physique, à remettre à la juge!«Vous vous rendez compte du parcours du combattant à faire pour obtenir un bout de papier qui me permettrait de toucher l'indemnité de ma fille sans problème! Pourquoi ne m'a-t-on jamais convoqué, depuis le dépôt du volumineux dossier au tribunal?

La greffière était-elle obligée de s'en prendre à moi qui ne savais absolument rien de la justice?»

Résultat des courses: Azziz abandonna la course et se résolut à retirer le mandat en deux fois avec tous les désagréments que l'on connaît à la poste!

Si maintenant la justice ne fonctionne pas bien, quel est l'avenir de la «nouvelle République et par ricochet, de la «Nouvelle Algérie»?