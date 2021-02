La Route nationale N°9 reliant Béjaïa à Sétif,a été fermée à la circulation routière hier, à Taskriout par des habitants de cette localité qui demandent la révision de la liste des bénéficiaires des 40 logements sociaux. D'énormes désagréments ont été causés, comme d'habitude, aux usagers. Aucune intervention n'a été enregistrée aussi bien de la part des élus que des autorités de la wilaya. Tout le monde semble se plaire dans ce scénario à répétition. On s'en fout totalement. «Le wali de Béjaïa refuse d'exercer ses prérogatives institutionnelles pour garantir la liberté de circulation des citoyens», indiquait, hier, le député indépendant, Braham Benadji, dans un post, sur sa page facebook, évaluant sarencontre avec le wali de Béjaïa autour des maux qui minent la région de Béjaïa Durant toute la semaine dernière, la RN 26 était fermée à la circulation pour une histoire de stationnement de bus de transport de voyageurs. Là encore personne n'a bougé. Autres soucis mis sur la table, jeudi, la réouverture des commerces de boissons alcoolisées. À Béjaïa, le maintien de la fermeture illimitée des commerces de boissons alcoolisées est toujours en vigueur malgré la levée du confinement partiel. C'est ce que sont venus dénoncer, jeudi les exploitants de ce commerce, relevant le deux poids, deux mesures appliqué dans ce domaine commercial. «Comment se fait-il que nos commerces restent fermés pendant que ceux de Mostaganem, Tiaret, Sidi Bel Abbès et Aïn Témouchent ont rouvert, considérant ce maintiencomme un «abus de pouvoir» ayant un soubassement «idéologique intégriste». Le 25 mars 2020, le wali de Béjaïa a pris une série de mesures pour endiguer la montée de la propagation du coronavirus et dans la foulée, décide de la fermeture de plusieurs commerces, dont celui des boissons alcoolisées. Depuis, d'autres mesures sont arrêtées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire à l'image de celle d'autoriser la vente à emporter des boissons de manière générale et par définition, y compris les boissons alcoolisées, dont la production tourne à plein temps. «Dès que l'un d'entre nous ouvre les portes de son magasin, on lui rend immédiatement visite pour le pénaliser», raconte cet exploitant, qui relève une ambiguïté volontairement entretenue pour servir des desseins inavoués. Alors que l'alcool coule à flots, le chef de l'exécutif est accusé d'une volonté de délibérée de donner à ce genre de commerce un caractère illicite et semi-clandestin, criminaliser la consommation d'alcool, encourager la pratique des pots-de-vin, devenue récurrente depuis la fermeture des points de vente. À plusieurs reprises, les exploitants de ces commerces ont manifesté devant le siège de la wilaya sans jamais rencontrer le wali qui renvoie toujours la balle au gouvernement. Les détaillants de ce commerce sont particulièrement indisposés, eux qui voient les usines de fabrication de boissons alcoolisées tourner à plein temps et livrer la marchandise aux grossistes et eux, le dernier maillon de la chaîne restent toujours fermés. À Béjaïa, les professionnels de ce métier s'insurgent contre le wali, les élus qui devraient en principe s'intéresser à cet imbroglio et bien d'autres fléaux qui minent la vie à Béjaïa. Aux dernières nouvelles le recours à la justice est envisagé par les exploitants exacerbés par le silence radio observé par tous les intervenants.