Devant les élus de l’Assemblée populaire nationale, Belgacem Zeghmlati, le ministre de la Justice, garde des Sceaux s’en est donné à cœur joie sur la vie de la justice de nos jours, avec d’inévitables clins d’œil du côté du passé, et un passé récent svp ! Il a abordé, en une heure les problèmes que connaît le secteur de la justice qui ne cesse de faire à lui tout seul, l’actualité.

Dans la foulée, il a déploré l’état dans lequel se trouve la magistrature. «C’est triste !», a déploré Belgacem Zeghmati, le ministre qui a martelé, amer : «A cause d’une personne, on a chambardé des lois et creusé le fossé entre les gouvernants et les gouvernés, ne laissant aucune possibilité aux futurs dirigeants élus une marge de manœuvres salvatrices !».

Auparavant, il a pris du temps à expliquer l’urgente obligation pour les autorités de changer les lois pour punir les détournements des deniers publics, voire comment récupérer l’argent du peuple. Or, changer des lois relève des élus, avec en tête, le président de la République qu’il faut vite élire, afin qu’il commence à travailler à l’aise. «SVP, monsieur, n’évoquez plus le passé. On ne peut rien en tirer. L’essentiel, c’est de voir devant, demain et de quoi il sera fait. Le passé, c’est avant toute chose l’à - plat – ventrisme qu’il faut dorénavant oublier. C’est bon pour tout le monde, pas seulement pour les magistrats !», nous a déclaré Mourad Belalta, un jeune et brillant magistrat muté lors du dernier mouvement des magistrats, au tribunal de Ténès (cour de Chlef), alors qu’il a commencé sa carrière à Alger. Pour ce qui est de son nouveau poste, il n’a rien à dire, sauf qu’il est heureux d’aller là où le service en a besoin : «Il faut bien que quelqu’un occupe un poste, là où le besoin se fait sentir. Nous sommes là pour rendre une justice saine où que nous soyons !».