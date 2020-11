Le nom de Belgacem Zeghmati n'était connu, à partir de 1983, que par les populations de Ksar El Boukhari, Hussein Dey, Blida, Batna, Oran et Alger qui l'ont vu, connu et apprécié pour sa droiture, sa compétence et sa rigueur, jusqu'au jour où les hommes du président Bouteflika, allaient commettre une bêtise qui allait en faire une «star nationale», sans trop le vouloir, car, en 2013, lorsque le juge d'instruction du pôle judiciaire du tribunal de Sidi M'hamed - Alger, après avoir épuisé toutes les voies de l'application de la loi, en matière de convocations à un justiciable, décida, de lancer un mandat d'arrêt international à l'encontre de Chakib Khelil qui refusait de se rendre à la justice qui avait besoin d'éclaircissements, à propos de la gestion du ministère de l'Energie et des Mines que Khelil, a dirigé durant un bon bout de temps. Et qui était procureur général en 2013? Avez-vous trouvé? Donnez-vous votre langue au chat? Zeghmati, voyons, et c'est cette qualité qu'il anima depuis le siège de la cour d'Alger, sis, Esplanade «Emiliano Zapata», une grande et bien couverte conférence de presse où il expliqua la procédure qui a mené la justice à manier son terrible glaive! Et c'est ainsi, que l'opinion publique se fit un plaisir de couronner Zeghmati, comme le champion de l'opportunité des poursuites et comme grosse prise, à l'époque de la loi du plus fort, était toujours la meilleure, une citation dangereuse, il n'y avait pas plus grosse que... Chakib Khelil que la justice cherche toujours après, afin qu'il réponde seulement à quelques questions.

Mais, étant l'enfant gâté des dernières années, l'ancien puissant et homme fort des années 2 000, sait très bien que s'il traversait le portail de la Cour suprême, il en sortirait, peut-être, mais pas pour revenir au ministère de l'Energie, situé à 600 mètres du siège de la Cour suprême, mais pour une autre destination qu'il n'a jamais connue! Brrr! Attention, il irait voir le magistrat-instructeur avec, dans la poche, la présomption d'innocence!