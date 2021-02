Sans inspiration, l'Atletico Madrid s'est logiquement incliné contre Chelsea (0-1), mardi, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Incapables de se transcender, les hommes de Diego Simeone n'ont pas cadré la moindre frappe dans cette rencontre. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le club espagnol réalise une telle performance dans la compétition. En effet, les Rojiblancos n'avaient pas non plus cadré de tirs contre l'Olympique de Marseille (0-0), le 9 décembre 2008, mais aussi lors de la raclée subie sur la pelouse de la Juventus (3-0), le 12 mars 2019. L'Atletico est devenu la quatrième équipe à le faire à domicile après l'APOEL contre le Real Madrid (0-3), le 27 mars 2012, Porto face à la Juventus (0-2), le 22 février 2017 et Manchester United contre le FC Barcelone (0-1), le 10 avril 2019.