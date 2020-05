Dix championnats Honneur et Pré-honneur au niveau des Ligues de wilaya de football ont terminé la compétition de la saison 2019-2020, en consacrant le vainqueur. Il s'agit des wilayas d'Oum El-Bouaghi (Honneur), Béjaïa (Pré-honneur), Biskra (Honneur et Pré-honneur), Tlemcen (Pré-honneur), Sétif (Honneur et 1 groupe Pré-honneur), Annaba (Honneur et Pré-honneur), Médéa (Honneur), Boumerdès (Pré-honneur), El-Oued (Pré-honneur) et Tipasa (Honneur). En revanche, deux championnats n'ont pas eu lieu, ceux des wilayas de Tindouf et Tissemsilt. En prévision de la prochaine réunion du Bureau fédéral de la FAF, la Commission de coordination des ligues et le Département des ligues ont arrêté la situation de tous les cham-pionnats Honneur et Pré-honneur au niveau des Ligues de wilaya. Il en ressort que 19 championnats sont concernés par des matchs de play-offs, 3 championnats disputeront un match barrage, ceux de Guelma, Illizi et Aïn Témouchent, tandis que 14 championnats devront se poursuivre en disputant entre 1 à 4 journées. Le prochain Bureau fédéral examinera cette situation et procédera à la validation de la suite à donner à ces championnats, précise l'instance fédérale sur son site officiel.