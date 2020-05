La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé l'octroi de 10,8 millions de dollars à ses 54 associations membres, à titre d'aide en cette crise de pandémie de Covid-19, a indiqué l'instance sur son site officiel. La décision a été prise par son Comité d'urgence lors de sa réunion du jeudi dernier, tenue par visioconférence. «En raison de la propagation rapide du Covid-19, les Fédérations nationales africaines ont suspendu toutes les compétitions nationales, ce qui a accru le poids des charges financières sur leurs épaules. La CAF a donc décidé de modifier les conditions d'éligibilité pour accéder aux subventions annuelles, afin que toutes les AMs puissent en bénéficier pendant cette période difficile», a déclaré, le président de l'instance, le Malgache Ahmad Ahmad. Par ailleurs, ce dernier a laissé entendre qu'il n'était pas évident de boucler de sitôt les qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021, tout en s'interrogeant sur la possibilité de le faire, face à la pandémie. «On est presque au mois de juin. La question qui se pose est de savoir s'il est possible de terminer les éliminatoires?. Pas évident. Pour nous, il est trop tôt pour parler ou se prononcer sur la suite des compétitions. Aujourd'hui, la priorité c'est de se concerter avec les associations membres et avec la FIFA pour trouver des solutions afin de soutenir le football au niveau des clubs, des fédérations ainsi que des équipes nationales», a-t-il indiqué dans un entretien accordé à beIN Sports. «Avant de parler de la CAN, il faut voir où en sont les qualifications. Nous avons terminé deux journées sur six. C'est à nous tous de voir, moi je ne souhaite pas en tant que responsable anticiper», a-t-il ajouté. Avant d'enchaîner: «Personne n'a imaginé que nous allions vivre cette situation et une telle crise due à un virus d'une ampleur inimaginable. Aucune planification ni prévision n'a été faite. Tous les pays du monde sont victime de l'épidémie.»