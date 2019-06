On le sait depuis dimanche soir, Neymar ne serait pas contre un départ du Paris Saint-Germain au mercato. En effet, le Brésilien traîne son spleen dans la capitale française, et aimerait quitter le club, deux ans après son arrivée en provenance de Barcelone. Comme indiqué par L’Equipe lundi dernier, trois clubs seulement sont en mesure de s’offrir le numéro 10 du PSG : Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone. Et à en croire les informations du média brésilien Globo Esporte, les Catalans ne se sont pas fait attendre pour passer à l’action, et ont entamé des négociations concrètes avec le Paris Saint-Germain au cours des derniers jours. A en croire le média sud-américain, généralement bien informé, les discussions sont même très avancées et tourneraient autour d’une indemnité de 100 millions d’euros cash, en plus d’un ou plusieurs Barcelonais parmi lesquels on pourrait retrouver Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé ou encore Ivan Rakitic. Président du Barça, Josep Maria Bartomeu a pris personnellement les commandes des négociations, qui pourraient se conclure très rapidement. Reste maintenant à voir quelle sera la position officielle de Leonardo dans ce dossier, alors que RMC indiquait lundi dernier que le PSG n’était pas encore prêt à vendre sa star, recrutée pour 222 millions d’euros au mercato en juillet 2017.