Les deux sélections, algérienne et tanzanienne, se rencontrent, ce soir, pour la 10e fois de leur histoire, dans un rendez-vous sans enjeux. Il faut remonter à l’an 1973 pour voir les deux teams s’affronter pour la première fois. Ce fut lors des jeux africains de Lagos (Nigeria), dans une rencontre remportée par les Algériens (4-2). 22 ans plus tard, les deux sélections se rencontrent dans un match comptant pour les éliminatoires de la CAN-1996 à Dar Essalem pour la seule victoire tanzanienne (2-1). Les Verts restent, depuis, invaincus avec deux nettes victoires (7-0 et 4-1) enregistrées lors des deux dernières sorties. Au niveau des buteurs de ces confrontations, Islam Slimani, avec 4 buts (2 doublés), devance ses camarades Mustapha Dahleb, Dali, Ghoulam, Bounedjah et Medjani, tous avec deux réalisations chacun. Cette 10e confrontation entre les deux nations entre dans le cadre de la 3e journée du premier tour (groupe C) de la CAN-2019, qui a vu les Algériens assurer leur qualification pour les 8es de finale, alors que la Tanzanie est éliminée.