11 clubs ont signé jusqu’à présent leur engagement de participer à la deuxième édition, dans sa nouvelle version, de la Coupe arabe des clubs de 2020, a annoncé l’Union arabe de football (UAFA) sur son compte twitter. Les clubs engagés sont:

Al Chabab (Jordanie),

Al Wasl et Al Jazira (Emirats arabes unis),

Al Dhafar et Al Nasr (Oman),

Al Moharrek (Bahreïn),

Al Arabi, Al Koweït et

Al Salmia (Koweït), Al Ittihad Alexandrie et Al Ismaily (Egypte). L’Algérie sera représentée à cette seconde édition, dont la finale aura lieu à Rabat (Maroc), par trois clubs : le CS Constantine, le MC Alger et la JS Saoura. La précédente édition de cette fructueuse compétition avait été remportée par l’Etoile du Sahel vainqueurs en finale d’Al Hilal du Soudan (2-1) et qui a empoché la somme de 6 millions de dollars.