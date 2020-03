Les épreuves de la Coupe nationale militaire des luttes associées ont débuté lundi au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM), Messaoud-Boudjriou de Ben Aknoun (Alger), avec la participation de 118 athlètes représentant 11 équipes de différents corps de l'Armée nationale populaire (ANP). «Le CREPESM est très honoré d'accueillir les athlètes des différentes régions militaires pour ce rendez-vous national qui entre dans le cadre de l'application du programme des activités sportives militaires établi par le service des sports pour la saison 2019-2020», a indiqué le colonel Ghouini Bayazid, commandant du CREPESM, dans son allocution à l'ouverture de cet événement sportif. Même son de cloche chez le lieutenant-colonel et président du bureau de liaison, d'information et d'orientation au CREPESM, Nacer Afoun, qui a indiqué que «cet évènement sportif permet aux athlètes de préparer les prochaines compétitions nationales et internationales».