De jour en jour, le doute plane sur le coup d'envoi de la nouvelle saison. Les cas positifs détectés au Covid-19 prouvent, si besoin est, que l'on avance à reculons. En somme, et depuis l'entame de la préparation, 128 cas ont été enregistrés dans différents clubs de la Ligue1, entre joueurs et membres des différents staffs. Ce chiffre est appelé à augmenter dans les jours à venir, surtout que les clubs en question ne respectent nullement le protocole sanitaire, ce qui augure déjà d'horizons obscurs. Les matchs amicaux, qui servent de véritables tests, et sur le côté sportif et sanitaire, ont prouvé que plusieurs clubs prennent à la légère les mesures prescrites en cette conjoncture exceptionnelle. Dans plusieurs rencontres, les débats se sont déroulés en la présence des supporters, ayant pris place dans les gradins, ce qui constitue déjà une infraction au protocole sanitaire. Pis encore, des équipes ayant présenté, 72 heures avant leurs matchs, trois cas positifs au Covid-19 et plus, se sont permis le luxe de maintenir leurs rencontres, contrairement aux mesures du protocole sanitaire établi par le Centre national de médecine sportive. C'est le cas de le dire pour le NA Hussein Dey et le MC Alger, qui avaient animé la finale du tournoi Smaïn Khabatou au stade de Hydra. Les Sang et Or avaient cinq cas positifs alors que le Mouloudia en avait dénombré trois. De plus, l'un des Mouloudéens contaminés, Nabil Lamara en l'occurrence, s'est entraîné en solo, avec une bavette, tout juste après la confirmation de son cas, avec tout ce que cela représente comme danger sur sa santé. La direction de son club a même publié sa photo sur sa page officielle sur Facebook. Il est à se demander où est passé le «Covid Manager» ou le médecin qui devait veiller à la gestion des cas pareils? Au train où vont les choses, la question qui taraude les esprits des mordus de la balle ronde nationale et qui revient avec acuité, est celle de savoir si le championnat de Ligue 1 démarrera ou pas en sa date initiale, soit le 28 novembre prochain. Membre du Comité scientifique de suivi du coronavirus en Algérie, Le docteur Bekkat Berkani s'était montré pessimiste, au vu de la recrudescence des cas de Covid-19 en Algérie. Ceci, même s'il conditionne cela par «le strict respect du protocole sanitaire par les clubs». Ceux-ci sont loin de le faire, arguant cela souvent par la crise financière qui ne le permet pas. Une réalité ou une fuite en avant? Qu'à cela ne tienne. C'est la finalité qui est à retenir. En sachant, au passage, que les deux clubs qui ont été les plus touchés par le Covid-19 sont le CR Belouizdad et l'USM Alger. Deux écuries gérées par des groupes publics, à savoir, respectivement, Madar-Holding et Serport, lesquels ne ménagent aucun moyen financier pour appliquer le protocole sanitaire. En fait, au CRB, on ne semble pas apprendre de ses erreurs. Comme rapporté sur ces colonnes, malgré les dires des dirigeants et leurs promesses de veiller au grain, des personnes étrangères continuent d'accéder dans le lieu du regroupement de l'équipe, à Kouba, alors que cela est, en principe, interdit au vu du risque de contamination. De l'inconscience à grande échelle. Mais ce n'est pas tout. En Ligue 2, des équipes ont entamé la préparation de la nouvelle saison «en cachette», elles qui n'ont encore pas reçu le feu vert de la part des autorités compétentes. Entre-temps, des clubs décident d'organiser, toujours en cachette, des journées de prospection de jeunes catégories. Mieux vaut, à ce rythme, faire l'impasse sur la saison 2020-2021 et passer à celle de 2021-2022. Le risque étant grand, cette inconscience peut mener vers l'irréparable.