L’athlète algérien Fateh Benferdjallah (79 kg) a terminé à la 13e place de la lutte libre des Championnats du monde 2019 (juniors) qui se déroulent à Tallinn en Estonie (12-18 août). Après avoir remporté son combat devant l’Iranien Abdollah Shahriar Sheikhazami (9-5), pour le compte des 8es de finale, l’Algérien a été battu en 1/4 de finale par le Géorgien Bagrati Gagnidze (10-0), médaillé d’argent de la compétition. Dans le cadre des repêchages pour la médaille de bronze, Benferdjallah, champion d’Afrique en titre et médaillé d’argent aux JOJ-2018, a été contraint de déclarer forfait à cause d’une blessure, alors qu’il aurait pu prétendre à la médaille de bronze. De son côté, Ishak Boukhors (74 kg ), a perdu devant le Polonais Jakub Patryk (12-8) dans le cadre des qualifications et face au Kazakh, Mukhametkaliyev (7-2) en 8es de finale. Les lutteurs Mohamed Al-Amine Lakel (61 kg) et Abdelkader Ikkal (70 kg) ont été éliminés dès le premier tour.