Dans le cadre du stage (du 22 au 25 octobre 2020) de pré-sélection de l’Equipe nationale des U20, qui prépare le tournoi de l’UNAF de la catégorie, qualificatif à la CAN-2021,

14 joueurs algériens évoluant à l’étranger ont rejoint, hier depuis Paris, le CTN de Sidi Moussa. Quatre joueurs ont manqué à l’appel, dont trois pour cause de Covid-19, à savoir les deux pensionnaires de l’OM, Joakim Jean-Philippe Kada et Yanis Ahmed Hadjem, ainsi que Redouane Tbahiriti du Stade de Reims, alors que Aymen Abdelkrim Boutoutaou s’est blessé. Quant à Enzo Elias Lamrani (AS Nancy Lorraine), il a tenu à être présent – avec des béquilles – malgré une blessure qu’il a contractée la veille à l’entraînement. Hier, l’EN avait rendez-vous pour affronter en amical le MC Alger au centre ESHRA d’Aïn Benian, ce qui a permis au staff technique de voir de plus près les nouveaux joueurs qui endosseront le maillot national pour la première fois.