La décision du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) d'annuler la relégation cette saison, a été accueillie avec grande joie par les supporters de l'USM Harrach, leur équipe a sauvé sa peau et se maintiendra, désormais, en Ligue 2. Entre-temps, un problème de taille vient secouer «Essafra» avec le cas de son ancien entraîneur, le Tunisien Hamadi Daou. Celui-ci, qui a saisi les services compétents de la Fédération internationale de football (FIFA), a fini par avoir gain de cause. L'instance internationale a sommé la direction harrachie de payer la somme de 14 000 euros au technicien en question. Le club algérien devra, en outre, s'acquitter des dépenses du procès. Déjà en pleine crise financière, avec des créanciers à la pelle, les Harrachis risquent gros dans le cas où ils ne payent pas Daou. Ils seront, le cas échéant, interdits de recrutement pendant trois périodes d'enregistrement, une sanction assortie d'une pénalité de retard. Dans ce sillage, des supporters ont interpellé des dirigeants pour en savoir plus. Ces responsables ont affirmé que le problème réside en le fait que les comptes du club sont bloqués depuis un moment déjà, ce qui ne permet pas de transférer cette somme vers Daou, lequel avait dirigé la barre technique des Jaune et Noir entre octobre 2019 et février 2020. Ce motif n'a pas été convaincant aux yeux des supporters, qui affirment que leurs dirigeants auraient pu solliciter la FAF pour régler l'affaire. L'instance fédérale avait annoncé, pour rappel, qu'elle prendra en charge le paiement de ce genre d'affaires avant de déduire la somme payée de la quote-part des droits de retransmission télévisuelle pour les clubs concernés. Les dirigeants harrachis ont affirmé qu'ils ont effectué cette opération, mais du côté de la FAF, on dit tout le contraire. Une source au siège de Dély Brahim nous a fait savoir qu'aucune requête n'a été reçue émanant de l'USMH et qu'elle (la FAF) ne peut prendre d'elle-même l'initiative de payer quoi que ce soit. Par ailleurs, la préparation de la saison prochaine est en stand-by. Les supporters attendent avec impatience l'arrivée de Naftal aux commandes du club pour avoir une bonne vision du futur, mais tout reste, jusqu'à l'heure, dans le flou. Les négociations entre les deux parties avaient démarré, il y a quelques mois, mais aucune suite n'a été donnée. Les inconditionnels de «Semsem» ne savent plus à quel saint se vouer, eux qui crient sur tous les toits qu'ils ne veulent plus voir les mêmes personnes à la tête de leur club.