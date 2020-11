La commission de discipline de Ligue de football professionnel (LFP), a procédé à l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre de 15 clubs de l'élite, pour «non-respect du dépôt des documents pour l'octroi de licence professionnelle et absence de la signature du contrat SSPA/Cabinet», a annoncé la LPF jeudi soir sur son site officiel. Cette liste établie par la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la FAF contient: le MC Alger, le CR Belouizdad, l'ES Sétif, le NA Hussein Dey, l'AS Aïn M'lila, le Paradou AC, le CS Constantine, le MC Oran, l'USM Alger, l'O Médéa, le CAB Bou Arréridj, la JSM Skikda, l'ASO Chlef, l'USM Bel Abbès et le RC Relizane. La CD a accordé un délai de 45 jours, à compter du 26 novembre 2020, pour permettre aux clubs de se conformer aux instructions de la FAF. «Par défaut, la commission de discipline procédera à l'application de l'article 107 du code disciplinaire de la FAF (amendes, déduction des points)», conclut l'instance dirigeante de la compétition.