Une cérémonie de remise des prix aux sportifs Champions nationaux et internationaux de la wilaya d'Oran a été organisée, lundi dernier, au complexe touristique «Eden» d'Aïn Turck d'Oran, au cours de laquelle pas moins de 150 lauréats de différentes disciplines ont été récompensés au titre de l'exercice sportif 2019-2020. Initiée par les autorités locales, cette cérémonie se voulait une «marque de reconnaissance envers les athlètes qui se sont distingués, lors de la saison passée», a déclaré le DJS, Yacine Siafi, s'engageant au passage à «accompagner les meilleurs sportifs locaux pour hisser haut l'emblème national dans les différentes manifestations sportives». «Sachez que le sport et la jeunesse ont leur importance particulière dans la politique prônée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant l'édification de l'Algérie nouvelle. Des orientations dans ce sens nous ont été données pour accompagner les meilleurs sportifs. Les portes de nos services sont donc ouvertes pour vous», a encore lancé le DJS à l'adresse des lauréats. Pour sa part, le wali d'Oran, Messaoud Djari, s'est engagé à «tout mettre en oeuvre pour que les jeunes talents de la wilaya progressent pour défendre dignement les couleurs nationales dans les manifestations internationales». Il a estimé, en outre, que «le déroulement à Oran de la 19e édition des Jeux méditerranéens devrait inciter les jeunes athlètes qui se sont distingués jusque-là à redoubler d'efforts pour être du prochain rendez-vous méditerranéen». Evoquant cette manifestation sportive régionale, le même responsable a rassuré quant à «l'évolution positive des préparatifs, aussi bien sur le plan organisationnel qu'infrastructurel», insistant sur la nécessité de «relever le défi afin de prouver que l'Algérie est capable d'organiser de la meilleure des manières les plus grandes compétitions sportives». Cette cérémonie a été mise à profit aussi pour récompenser 16 athlètes aux besoins spécifiques, «une catégorie de sportifs qui a de tout temps honoré les couleurs nationales sur la scène sportive internationale», s'est réjoui le premier responsable du secteur du sport dans la capitale de l'Ouest du pays.