16 clubs, dont 5 issus de la Ligue 1 professionnelle de football, sont interdits de recrutement lors du mercato d’été, en raison de leurs dettes cumulées, a annoncé, jeudi dernier, la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel, sans dévoiler leur identité. La Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) a recensé 12 clubs endettés de la Ligue 1 professionnelle, dont le montant est estimé à 330 millions de dinars, alors que 22 clubs de la Ligue 2, « désormais composée de clubs professionnels et amateur », sont endettés à hauteur de

694 millions de dinars, précise l’instance fédérale. En juillet dernier, la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la FAF, présidée Réda Abdouche, a relevé 1 000 milliards de centimes de déficit cumulé, pour les clubs de la Ligue 1 professionnelle, dans le cadre des examens effectués par cette structure depuis son installation en octobre 2019. Se basant sur un bilan préliminaire établi par la DCGF au

31 décembre 2018, la FAF avait révélé en novembre 2019 un déficit cumulé estimé à 740 milliards de centimes. Les membres de la DCGF avaient procédé à un premier travail auprès des 16 clubs de la Ligue 1 afin d’examiner, dans une première étape, la situation de ces derniers sur le triple plan administratif, comptable et respect des procédures. Dans le cadre de la mise à niveau du management, les clubs de l’élite ont été conviés depuis quelques jours à signer la convention tripartite liant la SSPA, aux cabinets d’expertise, ainsi que la DCGF de la FAF, pour l’obtention d’une certification de la qualité N.A ISO 9001. Plusieurs clubs de la Ligue 1 professionnelle, désormais composée de 20 clubs ont signé cette convention, à l’image du MC Alger, du CR Belouizdad, de l’AS Aïn M’lila, du NC Magra, du Paradou AC, ou encore de l’USM Bel Abbès, en attendant les autres.