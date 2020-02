Dans le cadre du développement du football féminin sur le continent africain et la compétition de football à sept joueuses de moins de 15 au sein de 16 établissements scolaires (CEM) qu’organisera la FAF, de mars à avril 2020, Abdelkrim Benaouda, directeur du développement et de l’Elite, Radia Fertoul, présidente de la commission du football féminin, et Madjid Taleb, chef de département du football féminin ont procédé samedi dernier à l’ouverture du stage de formation (1ère session) de 16 enseignantes. Ce stage de formation, qui aura lieu jusqu’au 12 février au CTN de Sidi Moussa, sera assuré par les instructeurs de la CAF et portera sur un cours de Licence CAF D.