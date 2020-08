Ce serait un euphémisme de dire que les dirigeants du FC Barcelone n'ont pas eu le nez creux sur le marché des transferts ces dernières années. Déstabilisé par le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain, à l'été 2017, le club catalan a dépensé sans compter pour tenter d'oublier le Brésilien, sans grande réussite. Un constat d'échec qui peut être fait pour toutes les lignes, puisque le champion d'Espagne déchu, après avoir cédé Arthur à la Juventus pour 82 millions d'euros, cherche encore à dégraisser de manière spectaculaire pour dégager des liquidités non négligeables. Selon Mundo Deportivo, 16 joueurs ont été mis sur le marché. Lequels? Norberto Neto, Nelson Semedo, Sergi Roberto, Emerson, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Moussa Wague, Juan Miranda, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Oriol Busquets, Rafinha, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite. Rien que ça. Bien évidemment, tous ne partiront pas. Mais la première offre jugée acceptable par un éventuel prétendant devrait convaincre les décideurs barcelonais pour un des joueurs présents dans cette longue liste. Pour certains, un départ est déjà acquis. C'est notamment le cas de Rakitic, très proche d'un retour au FC Séville contre un peu moins de 10 millions d'euros, ou encore de Braithwaite, qui fait l'objet d'une offre de 20 millions d'euros de West Ham. Concernant Vidal, O. Busquets ou encore Rafinha, leur départ dans les prochaines semaines est également espéré puisqu'à un peu moins d'un an de la fin de leur contrat, aucune prolongation ne leur sera accordée. Pour d'autres, la situation économique des clubs européens, largement touchés par la crise du coronavirus, ne facilitera pas un éventuel départ. C'est le cas des trois Français concernés. Todibo, de retour d'un prêt à Schalke 04 est estimé à 25 millions d'euros, ne trouve pas preneur. Même chose pour Umtiti, qui malgré son prix fixé à 30 millions d'euros, n'attire pas les foules. De son côté, Dembélé a refroidi bon nombre de prétendants en raison de ses blessures récurrentes. Autre problème qui se pose pour Barcelone, la volonté de certains joueurs de ne pas quitter le navire. Sergi Roberto et Semedo, qui ont bénéficié d'un temps de jeu conséquent ces derniers mois, ne sont pas forcément ouverts à un départ. Au même titre que Coutinho, qui après son prêt infructueux au Bayern Munich, privilégie la poursuite de son aventure chez les Blaugrana plutôt qu'un mouvement dans une formation moins huppée. Autant dire que la mission dégraissage du Barça ne sera pas si simple.