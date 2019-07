La sélection algérienne des échecs a remporté 16 médailles (4 or, 6 argent et 6 bronze) lors de la Coupe arabe individuelle de la discipline (jeunes), disputée dans la capitale jordanienne Amman. L’Algérie a décroché la seconde place derrière les Emirats arabes unis avec 12 médailles (5 or, 3 argent et 4 bronze), tandis que le pays hôte s’est contenté de la 3e place avec 5 médailles au compteur (2 or, 2 argent et 1 bronze). Les champions arabes algériens sont Rayane Lalam (U-14) chez les garçons ainsi que Nour Ramoul (U-10), Tinhinane Abdelaziz (U-12) et Rania Nassr (U-18) en filles. Au total, 276 échéphiles dont 28 Algériens ont pris part à cette échéance arabe. Outre l’Algérie, 15 autres nations ont participé à ce rendez-vous. Il s’agit du Qatar, du Maroc, du Liban, de l’Irak, de la Tunisie, de la Libye, de la Syrie, de la Palestine, du Yémen, des Emirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, du Bahreïn, du Koweït, d’Oman et de la Jordanie, pays hôte.