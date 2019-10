18 véliplanchistes représenteront l’Algérie aux prochains Championnats arabes (toutes spécialités), prévus du 21 au 27 octobre à Alexandrie (Egypte). Il s’agit des spécialités Optimist, Laser 4.7, Radial, Standard et RSX, dans lesquelles l’Algérie sera présente, aussi bien en garçons qu’en filles. Dans la spécialité Optimist, réservée uniquement aux athlètes ayant moins de 15 ans, Les Verts seront représentés par trois athlètes dont une fille, alors que dans la spécialité Laser 4.7, réservée aux moins de 18 ans, ils seront représentés par quatre véliplanchistes (2 garçons et 2 filles). En Radial et en RSX également l’Algérie sera représentée par quatre véliplanchistes (dont deux filles), alors que les deux deniers athlètes retenus pour ces Championnats arabes seront engagés dans la spécialité Standard.