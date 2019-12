La sélection algérienne (seniors/messieurs) de cyclisme a remporté une médaille de bronze en individuel, et une médaille d’argent « par équipes », lors de la course en ligne des Championnats arabes sur route, disputée vendredi à Alexandrie, en clôture de cette compétition, abritée du 30 novembre au 6 décembre par l’Egypte. En individuel, c’est Hamza Yacine qui a pris le bronze, après avoir franchi la ligne d’arrivée en troisième position, contribuant par la même occasion à offrir une médaille d’argent à l’Algérie dans le « par équipes ». Au total, 34 coureurs ont pris part à cette course, disputée sur une distance de 156 kilomètres. Soit un circuit de 26 kilomètres, parcouru six fois par les athlètes. L’Algérie termine ainsi la compétition avec un total de 18 médailles : 7 or, 7 argent et 4 bronze, ce qui la place en tête du classement final, devant l’Egypte et les Emirats arabes unis. Objectif atteint donc pour les Algériens, tenants du titre, qui s’étaient rendus en Egypte avec la ferme intention de défendre leur acquis.