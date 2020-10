19 joueurs algériens issus de l'émigration et relevant encore de la catégorie des U20 effectueront un stage bloqué du 22 au 25 octobre courant, au Centre technique (Alger). Un groupe sélectionné exclusivement dans le championnat de France, grâce au travail de FAF-Radar: la structure établie en France, qui se charge de la prospection et du suivi des jeunes joueurs algériens évoluant à l'étranger. Avec 5 joueurs sélectionnés, l'O Marseille est le club le mieux représenté dans cet effectif, devant le PSG (3), le HSC Montpellier (2), l'AS Nancy-Lorraine (2) et les Girondins de Bordeaux (2), au moment où d'autres formations, comme le RC Lens, le Stade de Reims, le SC Amiens, le FC Sochaux et le FC Valenciennes ne comptent qu'un seul joueur.