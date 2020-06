La finale de la coupe d'Angleterre de football, prévue le 1er août prochain au stade de Wembley, pourrait se jouer avec du public en cas de net recul de la pandémie du nouveau coronavirus. La Fédération anglaise (FA) a dévoilé un plan d'action qui permettrait à 10 000 supporters de chaque club finaliste de se rendre dans les tribunes du stade de la capitale anglaise. L'idée serait de profiter de la grande capacité de Wembley (90 000 places) pour assurer les flux d'entrée et de sortie au stade. Et surtout de garantir la distanciation physique au sein de l'enceinte pendant la rencontre. Mais la Fédération et les services de santé anglais ont aussi précisé que ce projet ne pourrait voir le jour que si le taux de transmission du Covid-19 descendait sous la barre de 0,5 dans les jours précédant la finale.