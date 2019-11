Le défenseur algérien de l’Espérance de Tunis, pensionnaire de Ligue 2 tunisnenne, Abdelkader Badrane, victime d’une entorse à la cheville, sera indisponible pendant environ 20 jours, annoncent les Sang et Or, vendredi, sur leur page officielle facebook. L’ex-défenseur de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne), qui a été blessé jeudi à El Menzah, lors du match en retard de la 2e journée face au CA Bizertin (3-1), «subira après la période de repos de nouveaux examens pour suivre l’évolution de son état de santé et se fixer sur son programme de préparation», précise le double champion d’Afrique des clubs». Ainsi, Bedrane, pressenti pur rejoindre les rangs de l’EN algérienne à l’occasion du prochain stage, sera, ainsi, forfait à son grand dam.