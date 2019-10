21 équipes, représentant l’élite de l’Armée nationale populaire (ANP) au jeu d’échecs, prennent part au Championnat national militaire de la discipline (dames et messieurs), dont le coup d’envoi a été donné, lundi, au niveau du siège du Régiment spécial d’intervention de la Garde républicaine de Khemisti (Tipasa). Les équipes, représentant différentes régions, écoles, corps d’armée et unités de l’ANP, sont en lice pour les premières places du podium de ce championnat inscrit au titre du programme annuel des activités sportives militaires nationales et internationales pour la présente saison. La compétition constitue une opportunité pour la découverte de nouveaux talents susceptibles de renforcer les rangs de la sélection nationale militaire des échecs, et de représenter au mieux l’Algérie dans les joutes régionales et internationales.