Le sélectionneur croate de l'équipe zimbabwéenne de football Zdravko Lugarusic, a dévoilé, hier, une liste provisoire de 24 joueurs, convoqués pour la double confrontation face à l'Algérie, les 12 et 16 novembre, comptant respectivement pour les 3e et 4e journées (Gr.H) des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021. Selon le site spécialisé Soccer24.zw,

«l'équipe est cependant sujette à des modifications car certains joueurs n'ont pas confirmé leur disponibilité, tandis que d'autres sont incertains en raison de l'application de nouvelles réglementations de verrouillage dans les pays où ils sont basés».

L'Equipe nationale d'Algérie accueillera d'abord le Zimbabwe le 12 novembre au stade olympique du 5-juillet d'Alger (20h30), avant de se déplacer à Harare pour affronter les Warrios le 16 novembre (16h00, algériennes).

À l'issue de la 2e journée du groupe H, l'Algérie occupe la 1ère place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1 pt), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point.

Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021 au Cameroun, reportée à janvier 2022 en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

La liste

Gardiens

Chipezeze Elvis (Baroka, Afrique du Sud), Mkuruva Tatenda (Michigan Stars, Etats-Unis), Mapisa Martin (Zamora CF, Espagne)

Défenseurs

Darikwa Tendayi (Nottingham Forest, Angleterre), Hadebe Teenage (Yeni Malatyaspor, Turquie), Mudimu Alec (FC Sheriff, Moldavie), Zemura Jordan (AFC Bournemouth, Angleterre), Lunga Divine (Golden Arrows, Afrique du Sud),Dzingai Jimmy (Nkana FC, Zambie) Chimwemwe Takudzwa (Buildcon, Zambie), Jerera Tendai (Detroit City, Etats-Unis).

Milieux

Nakamba Marvelous (Aston Villa, Angleterre), Munetsi Marshall (Stade de Reims, France), Billiat Khama (Kaizer Chiefs, Afrique du Sud), Musona Knowledge (KAS Eupen, Belgique), Benyu Kundai (Wealdstone, Angleterre), Ncube Butholezwe (AmaZulu, Afrique du Sud), Karuru Ovidy (sans club), Rusike Tafadzwa (ZESCO United, Zambie), Jesi Last (Al Hilal, Soudan).

Attaquants

Kadewere Tinotenda (Olympique Lyon, France), Muskwe Admiral (Leicester City, Angleterre), Dube Prince (Azam, Tanzanie), Moyo David (Hamilton, Ecosse).