POUR BIEN PRÉPARER LE MATCH FACE À LA JS SAOURA Le CS Constantine à Hassi Messaoud

Par Bachir BOUTEBINA -

Après avoir entamé la nouvelle saison sur un match nul de 2 à 2 face à l'ES Sétif, le week-end passé au stade Hamlaoui, à l'occasion d'un derby de l'Est qui a finalement tenu toutes ses promesses, les Sanafir de l'antique Cirta séjournent actuellement à Hassi Messaoud, JS Saoura oblige. Les Clubistes qui ont pour rappel, l'objectif de jouer les tout premiers rôles en championnat, et celui d'aller le plus loin en coupe d'Algérie, comme il leur a été très clairement signifié par leur nouveau repreneur, se trouvent depuis avant-hier dans le complexe sportif de la capitale des hydrocarbures, sur l'initiative de l'Entp. Il est vrai que sur le plan climatique, la ville du Sud algérien sus-citée, relève de conditions atmosphériques comparables à celles dans lesquelles les Sanafirs vont jouer samedi prochain à Béchar. Le coach Didier Gomes et son équipe, passent ainsi d'un extrême à un autre au cours de ce mois d'août qui continue d'être caniculaire. De plus, après avoir eu le très grand plaisir d'évoluer samedi dernier en soirée, devant un public record sur une excellente pelouse naturelle, et qui a favorisé le beau jeu, ce week-end le Doyen de l'Est jouera au stade du 20-Août 1955 de Béchar, à huis clos contre la JS Saoura. Avec un Mourad Meghni qui s'est avéré le véritable homme-orchestre, et auteur d'un doublé devant l'Entente sétifienne, qui a de son côté été à la hauteur de ce dernier choc, qualifié par tous les observateurs, comme étant le plus attrayant match de la 1ère journée de la Ligue 1 Mobilis, les Sanafir comptent bien revenir de Béchar avec un résultat probant. Cependant, les gars de la Saoura restent redoutables chez eux, comme cela fut le cas tout au long de la précédente saison, et au terme de laquelle, il est bon de rappeler que le prochain hôte du CS Constantine a arraché sur le fil une qualification historique à la prestigieuse Ligue des champions. Il est aussi utile de rappeler que le prochain adversaire des Sanafir est tombé d'entrée à Tadjenanet (2-0), face à l'autre club phare constantinois, puisque le DRBT constitue désormais avec le CSC un sérieux ténor de l'Est. Concernant ce premier stage que les coéquipiers de Yacine Bezzaz effectuent pour la première fois à Hassi Messaoud, le président Boulhabib a estimé que l'Entp a eu la bonne idée de programmer ce séjour, pour permettre aux joueurs de préparer la JS Saoura dans les meilleures conditions possibles, notamment afin de frapper fort samedi prochain. Côté joueurs, le nouvel attaquant Manucho qui est resté muet contre l'ES Sétif, a promis d'ouvrir son compteur face au club béchari, en insistant sur le fait que le CS Constantine devra impérativement se racheter devant la JSS. Il est vrai que malgré leur belle prestation fournie face au ténor sétifien, les Sanafir ont finalement été mal récompensés de leurs efforts. Il n'en demeure pas moins que sur le plan défensif, le portier Cédric s'est incliné par deux fois. Un secteur de jeu dans lequel le coach Gomes va devoir y remédier au plus vite, d'autant plus que contre la JS Saoura, il faudra certainement s'attendre à une rude bataille. Il est vrai que lors de son match derby livré face aux Ententistes, les Clubistes de la ville des Ponts ont montré de belles choses, notamment en faisant étalage d'un jeu offensif de qualité, sous la houlette de Meghni qui semble avoir retrouvé peu à peu toute sa plénitude. Et pour peu que l'ex-international des Verts, ne soit plus désormais victime de blessures, Mourad Meghni peut réellement mener les Sanafir sur la bonne voie tant attendue par le merveilleux et fidèle public Constantinois. Avec le retour en défense de Benayada qui devra logiquement effectuer son baptême du feu ce week-end à Béchar, d'autant plus que Mellouli s'est blessé face à l'ESS, et celui de Benbraham, absent lors du précédent match, au même titre que Guerabis dont l'absence dans la récupération s'est avérée cruciale contre les Sétifiens, il est clair que Gomes modifiera sa copie. Il faut simplement rappeler pour finir, qu'après la JS Saoura, le CS Constantine sera hôte du MO Béjaïa. Un autre prochain choc de premier choix au programme des Sanafir, et que le coach Gomes compte bien préparer activement à Constantine, et mettant à profit la prochaine pause que le nouveau championnat de Ligue 1 observera, Equipe nationale oblige.