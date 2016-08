SCANDALE DES JO DE RIO Le dilemme de Ould Ali

Par Bachir BOUTEBINA -

Ould Ali attend que les choses s'éclaircissent avant de passer à l'acte

Le ministre de la Jeunesse et des Sports reste pour le moment très prudent face à la polémique qui entoure la participation algérienne aux derniers Jeux olympiques.

Au terme de sa dernière visite de travail effectuée dans la wilaya de Tizi-Ouzou, et rapportée par l'un de nos correspondants, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, en l'occurrence El Hadi Ould Ali, n'a pas manqué d'être interpellé vivement par l'ensemble de nos confrères, au sujet des récentes accusations portées par les athlètes Larbi Bourrada, et notamment Toufik Makhloufi, le nouveau double médaillé en argent, aux derniers JO 2016 de Rio. Il est très clair qu'en sa qualité de ministre de la République, actuellement premier responsable du secteur jeunesse, et notamment celui des sports, El Hadi Ould Ali devait obligatoirement se retrouver sous le feu d'une multitude de questions qui ont réellement mis dans la gêne, avant-hier un ministre dont le visage apparu sur le petit écran, dégageait bel et bien devant les médias, un sérieux malaise. Visiblement très agacé par la question relative à ce qui s'est réellement passé à Rio, El Hadi Ould Ali, a promis de faire toute la lumière sur ce qui a été dénoncé par Makhloufi et Bourrada, à condition que l'on donne des noms. Après avoir confirmé devant les médias que ses services n'ont guère l'intention d'ouvrir une enquête, l'actuel numéro un du MJS a rappelé avec force que son secteur a mis tous les moyens, pour aider l'ensemble de nos athlètes qui ont pris part aux derniers JO de Rio. Mais là où le ministre sus-cité s'est complètement trompé, réside bel et bien dans le fait d'avoir parlé de deniers publics de l'Etat, et qui auraient été détournés par les personnes, visées selon lui, principalement par Toufik Makhloufi. Or, notre dernier double médaillé sur le 800 et le 1500, n'a jamais fait allusion dans ses propos au moindre détournement d'argent. Makhloufi a plutôt tout simplement dénoncé haut et fort la manière avec laquelle tout cet argent alloué par l'Etat pour la préparation des JO 2016, a été très mal utilisé par les responsables qui avaient pour mission principale de prendre en charge l'organisation du récent séjour au Brésil de la délégation algérienne. Notre actuel ministre des Sports sait pertinemment quelles personnes ont été visées par Bourrada et notamment Makhloufi et qui auraient selon ces derniers, trahi la confiance placée en eux. Nos deux valeureux athlètes n'ont jamais exigé la moindre enquête, mais tout simplement de faire la lumière sur ce qu'ils ont vécu avant et pendant les JO de Rio. Quant aux premiers responsables concernés, à leur tête Amar Brahmia, c'est bel et bien à eux d'assumer pleinement aujourd'hui ce qui leur a été reproché haut et fort par nos athlètes. Notre ministre en question a donc le devoir d'aller jusqu'au bout de ce que le MJS avait engagé lui même au prix fort. Dans le cas contraire, le riche et large mouvement sportif national, aura l'impression d'avoir encore été «roulé dans la farine».



Retour de la délégation algérienne

Il a été décalé à ce matin

Le retour à Alger de la délégation algérienne ayant pris part aux Jeux olympiques de Rio, prévu initialement le 23 août, a été finalement décalé de 24 heures. «Nous repartirons le 23 août au soir pour arriver le lendemain», a annoncé un responsable de la délégation algérienne à Rio, sans plus de précisions. Les athlètes algériens et les officiels qui les ont accompagnés dans cette aventure pendant environ un mois (le départ avait eu lieu le 27 juillet), devraient embarquer mardi à 17h00 locales (21h00 algériennes). Le voyage qui, comme à l'aller, se fera à bord d'un vol spécial de la compagnie Air Algérie, durera une dizaine d'heures..