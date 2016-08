Le FUS futur adversaire du MOB

Les Tunisiens affronteront le TP Mazembe en demi-finale tandis que les Marocains en découdront avec notre surprenant MO Béjaïa. La phase de groupes de la coupe de la CAF a rendu son verdict!

Contrainte de surprendre le FUS Rabat chez lui pour lui chiper la tête de la poule, l'Etoile du Sahel n'y est pas parvenu, se contentant du match nul (0-0) à l'occasion de la dernière journée du groupe B de la coupe de la CAF, mardi soir. Un résultat qui l'obligera à affronter le TP Mazembe en demi-finale tandis que les Marocains en découdront avec le surprenant MO Béjaïa. La phase de groupes de la coupe de la CAF a rendu son verdict! Déjà qualifiés mais opposés dans une «finale» pour la première place ce mardi à l'occasion de la 6e et dernière journée de la poule B, le FUS Rabat et l'Etoile du Sahel se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Ce résultat fait les affaires des Marocains qui gardent la première place du groupe et affronteront donc le deuxième de l'autre poule, le MO Béjaïa, qualifié de dernière minute, dans un derby maghrébin en demi-finale. Amputée des deux tiers de ses titulaires habituels ce mardi, l'ESS devra quant à elle se coltiner le TP Mazembe dans un choc qui va mettre aux prises le dernier vainqueur de la Ligue des champions à celui de la coupe de la CAF! Dos au mur au coup d'envoi, l'ESS se trouvait contrainte de faire le jeu, obtenant un nombre impressionnant de coups-francs à proximité de la surface de réparation marocaine, mais sans parvenir à porter le danger pour autant. Tout l'inverse des locaux, qui auraient dû ouvrir le score dès les premières minutes si Boulahroud n'avait pas inexplicablement expédié son tir au-dessus après avoir éliminé le gardien adverse, Jebali! Sur un corner, le gardien tunisien sauvait ensuite les meubles sur une tête marocaine, puis le centre-tir de Njie était contré, passant tout près des buts tunisiens. Au retour des vestiaires, les hommes de Faouzi Benzarti souffraient et Nagguez n'était pas malheureux lorsque l'arbitre ne sifflait pas penalty malgré une poussette sur Njie. L'ESS reprenait alors du poil de la bête, mais la frappe de Godspower était facilement captée par El Houasli, puis le centre du remuant Tej était dévié in extremis en corner par un défenseur marocain pas passé loin de tromper son propre gardien. Le FUS terminait ensuite tranquillement la rencontre. Place désormais aux demi-finales avec la manche aller les 16-18 septembre et le retour les 23-25 septembre.



Le classement du groupe B:

FUS Rabat 12 pts, Etoile du Sahel 11 pts, Kawkab Marrakech 6 pts

(-1 MJ), Al Ahly Tripoli 1 pt (- 1 MJ)



Les affiches des demi-finales

TP Mazembe-Etoile du Sahel

FUS Rabat-MO Béjaïa