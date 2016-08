déclarations

Nacer Sendjak, entraîneur:

«C'est historique»

«Je suis très ému. C'est une qualification historique pour le MOB. On ne peut espérer mieux pour une première participation africaine. Aujourd'hui, nous avons pu rendre heureux non seulement la famille des Vert et Noir, mais tous les amoureux du foot algérien en étant le seul représentant du football national en compétition africaine. Maintenant on a tout juste le temps de fêter cette victoire avant de nous plonger à nouveau dans le vif du championnat de Ligue1 Mobilis.»



Zahir Atia, président du conseil d'administration:

«La meilleure réponse à nos détracteurs»

«C'est un exploit historique que nous venons de réaliser. Beaucoup n'ont pas cru en nos chances de nous qualifier aux demi-finales, mais grâce à la volonté des joueurs, du staff technique notamment, nous avons pu réaliser le rêve de toute une équipe, une région, voire même de tout le pays. C'est aussi notre réponse à nos détracteurs qui n'ont pas cessé de nous mettre des bâtons dans les roues depuis mon arrivée à la tête du conseil d'administration. Maintenant place à la fête, avant de nous plonger dans le championnat dès cet instant pour préparer le match du championnat».



Rahmani, gardien de but du MOB:

«Je dédie cette qualification à tous les amoureux du MOB».

«C'est une qualification historique que nous venons de réaliser. Nous avons souffert durant toute la période d'intersaison. Nous avons sacrifié notre congé pour jouer la phase des poules, dieu merci, nous sommes récompensés par cette qualification historique que je dédie à tous les amoureux du MOB. Maintenant à nous la finale...».