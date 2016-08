BAYERN MUNICH Ancelotti aura son fils comme adjoint

Le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Carlo Ancelotti, va être assisté par son fils, qui maîtrise notamment mieux l'allemand que lui. Davide Ancelotti n'en est pas à sa première expérience puisqu'il a déjà fait une pige auprès de son père entre 2013 et 2015, en tant que préparateur physique du Real Madrid. Huit mois d'apprentissage de l'allemand et la consécration arrive. Dimanche 21 août, le Bayern Munich poste une vidéo de Davide Ancelotti sur son compte Twitter. Plutôt à l'aise dans la langue locale, le fils de Carlo est présenté dans un clip de six minutes en tant que nouvel entraîneur adjoint. Sur les terrains d'entraînement, Davide accompagnera donc son père pour animer les séances bavaroises et distribuer les chasubles à Franck Ribéry et Arturo Vidal. Un gage d'expérience car, malgré son jeune âge, le numéro deux de 27 ans n'est pas un novice. Entre 2013 et 2015, au Real Madrid, il a déjà épaulé son père. Comme préparateur physique à l'époque, ce qui lui a d'ailleurs permis de se rapprocher de Cristiano Ronaldo selon le Daily Mail. Au Bayern, il grimpe d'un échelon. Comme pour suivre le chemin (plutôt réussi) de son père.