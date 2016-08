CSA-MC ORAN Tayeb Mehiaoui réélu président

Tayeb Mehiaoui a été réélu président du club sportif amateur CSA-MC Oran, lors d'une assemblée générale élective, tenue mardi soir à Oran. L'AG élective, qui s'est déroulée en présence du directeur local de la jeunesse et des sports, a enregistré la présence de 103 membres qui ont participé au vote à bulletin secret. 58 d'entre eux ont renouvelé leur confiance à Tayeb Mehiaoui, contre 39 qui ont voté pour l'ancien joueur du MCO des années 1980, Bouthkil Benyoucef. Les membres de l'AG ont procédé ensuite à l'installation des membres du bureau exécutif du club composé de six personnes. Il s'agit de Chergui Abdelkader, Benmimoun Habib, Tab Sid Ahmed, Rouane Omar, Bouziane Mohamed et Bensenouci Chemseddine.