FC NANTES Mario Balotelli proposé!

Mario Balotelli cherche toujours un club. Son agent Mino Raiola le propose un peu partout en espérant qu'une équipe veuille bien de lui. L'Ajax Amsterdam et Sassuolo ont refusé le joueur. Bologne n'a pas dit non publiquement, mais son passé inquiète.

France Football indique aujourd'hui que le joueur a été proposé au FC Nantes. L'international italien s'entraîne actuellement avec les moins de 23 ans de Liverpool. Il était prêté au Milan AC la saison dernière où il a marqué un petit but en 20 rencontres de championnat.