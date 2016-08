LA DÉLÉGATION OLYMPIQUE RENTRE SANS MAKHLOUFI Bourrada accueilli en héros

Une véritable ambiance de fête a été créée par les familles des athlètes et leurs fans qui n'avaient d'yeux que pour Bourrada.

Il était 9h30 quand le vol spécial de la compagnie Air Algérie en provenance de Rio atterrit sur le tarmac de l'aéroport international d'Alger. De nombreuses personnes s'étaient rassemblées dès les premières heures de la matinée pour accueillir leurs héros olympiques. Elles ont gardé espoir de voir le triple médaillé olympique Taoufik Makhloufi, malgré le fait que la veille il avait été annoncé qu'il ne ferait pas partie de la délégation. Il s'est déplacé directement en France. Il doit participer samedi à Saint-Denis au meeting IAAF Diamond League. C'est donc le décathlonien Larbi Bourrada qui s'est retrouvé sous les feux de la rampe, puisque les fans présents à l'aéroport ne semblaient avoir d'yeux que pour lui. Le champion d'Afrique en titre, qui a décroché la 5e place aux JO de Rio avec, en prime, un nouveau record d'Afrique, a été littéralement porté en triomphe par ses fans, avant de quitter l'aéroport en paradant avec le drapeau national sur les épaules, à bord d'un véhicule de type 4x4, venu le récupérer. Une véritable ambiance de fête a été créée par les familles des athlètes et leurs fans. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, était aussi à leur accueil au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger où il a discuté pendant un bon moment, aussi bien avec les athlètes qu'avec leurs entraîneurs. «J'ai félicité nos représentants à Rio pour les efforts qu'ils ont fournis et dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des résultats obtenus», a déclaré le ministre devant les journalistes à sa sortie du salon d'honneur.«L'Algérie aurait pu décrocher un nombre plus important de médailles», a estimé M. Ould Ali, grâce à la boxe notamment dont la performance a été remise en cause, selon lui, par «l'arbitrage». Mêmes propos chez le directeur technique national de boxe, Mourad Meziane, qui pour justifier les résultats négatifs de ses pugilistes, a évoqué «un tirage au sort défavorable» qui a compliqué un peu plus la tâche des Algériens. «Nos boxeurs n'ont rien à se reprocher. Nous sommes même très satisfaits de leur rendement, car ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes», a-t-il tenté de positiver pour justifier les échecs de ses poulains...