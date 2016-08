LYON Rachid Ghezzal repousse aussi l'offre de Nice

L'Algérien Rachid Ghezzal a dit non à l'offre des dirigeants d'Everton. D'après le média Goal, le joueur qui appartient toujours à Lyon, a refusé également certaines propositions des clubs européens. Ces derniers temps, Nice aurait proposé au Fennec de faire comme Hatem Ben Arfa qui a accepté et a signé un contrat de courte durée avec un gros salaire. Malgré ces arguments et la qualification du Gym pour l'Europa League, l'ailier n'a pas fait signe. «Partir de Lyon pour rejoindre Nice n'est pas vraiment un projet cohérent», précise-t-on dans l'entourage du joueur. Sous contrat jusqu'en 2017 avec le club rhodanien, Ghezzal privilégie une prolongation à l'OL.